Нью-Йорк, США, , 20:18 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Red Dead Online решили сосредоточить внимание геймеров на режиме Hardcore Gun Rush. Об этом 20 апреля сообщил портал Comicbook.

Игрокам, в частности, предложили заработать вдвое больше на текущей неделе, играя в «хардкорные» версии Gun Rush и Gun Rush Teams. В этом случае они будут сражаться с противниками без использования карт способностей и тоников.

«Только немного разбросанного оружия, ваших рефлексов и немного удачи», — написали разработчики. С полным списком условий желающие могут ознакомиться на сайте студии Rockstar.

https://twitter.com/RockstarGames/status/1384507449940525056

Напомним, Red Dead Online является многопользовательским компонентом игры Red Dead Redemption 2. Её релиз состоялся 27 ноября 2018 года.

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