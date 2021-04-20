Киев, , 20:14 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел переговоры с руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

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Об этом вечером 20 апреля сообщила пресс-служба СНБО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальному пресс-релизу, особое внимание собеседники уделили «вопросу эскалации гибридной агрессии РФ и обострению на линии разграничения».

При этом Данилов уверил представителя Польши, что Украина мониторит ситуацию круглосуточно и разрабатывает различные сценарии реагирования.

«Украинская армия образца 2014 и 2021 — это совершенно разные армии, и наше войско готово дать отпор стране-агрессору… Но мы ценим и помощь стран-членов НАТО, в частности, Польши, и надеемся на дальнейшее углубление сотрудничества», — сказал он.

Согласно информации СНБО, Солох заверил в непоколебимой поддержке Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что «Россия несет ответственность за повышение напряжения», и добавил, что польская сторона продолжает осуждать позицию РФ на всех международных площадках.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остаётся сложной» из-за деструктивных и провокационных действий Украины, США и НАТО.