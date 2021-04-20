Махачкала, , 20:05 — REGNUM В Дагестане заключен под стражу боец ММА Гаджимурад Антигулов. Решением Ленинского районного суда города Махачкалы он арестован до 4 мая. По данным следствия, его обвиняют в хулиганстве и в хранении оружия.

Из подробностей дела известно, что в конце 2020 года спортсмен стал участником драки на свадьбе в банкетном зале в столице Дагестана, в которой пострадал один из участников конфликта. Инцидент послужил поводом для досрочного прекращения контакта с бойцом UFC, пишут «Махачкалинские известия».

В ходе расследования дела о хулиганстве у Антигулова был проведен обыск по месту жительства, в результате которого правоохранители нашли у него дома два пистолета и патроны. Спортсмена задержали. Он дал пояснения о том, откуда в его доме взялось оружие. Их него следовало, что боец ММА нашел оружие во время пробежки и якобы имел намерения сдать его полиции, но не спел.

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