Вашингтон, , 20:09 — REGNUM На платформе Google Arts & Culture появились панорамы объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 20 апреля сообщает издание «Хабр».

По данным издания, в новом онлайн-ресурсе под названием «Изучите всемирное наследие ЮНЕСКО» можно виртуально исследовать 10 самых популярных объектов, в том числе пирамиды Гизы, Колизей в Риме, Тадж-Махал и прочие. Таким образом учреждение ООН пытается предлагать альтернативные способы путешествовать и получать знания о мире во время пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что российское подразделение Google запустило проект «Раскуси Россию». В нём представлены кухни различных регионов страны.

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