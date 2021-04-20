Прага, , 20:01 — REGNUM Граждане России Руслан Боширов и Александр Петров не были объявлен в чешскими властями в международный розыск и не будут объявлены, передаёт 20 апреля Чешское радио.

Как пояснил чешский прокурор Мартин Милуш, причина в том, что эти граждане уже объявлены в международный розыск по запросу Великобритании в рамках «дела Скрипалей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, чешские власти обвинили Боширова и Петрова в том, что они «как сотрудники ГРУ» участвовали в организации взрывов на складах боеприпасов в 2014 году в городе Врбетице.

Этих же российских граждан Лондон обвиняет в так называемом отравлении Скрипалей — Сергея и его дочери Юлии — в 2018 году. Эксперты уже обратили внимание на то, что эти два «российских агента» слишком часто, если верить Лондону и Праге, «попадаются».

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