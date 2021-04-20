Вашингтон, , 20:28 — REGNUM Количество детей, пытающихся пересечь американо-мексиканскую границу выросло в девять раз с начала 2021 года. Об этом 20 апреля сообщает BBC.

Число детей выросло с 380 до 3 500, в результате чего переполнились центры для мигрантов в Мексике.

Большинство детей пришли из Гондураса, Гватемалы, Эль-Сальвадора и самой Мексики. Половина прибыли без родителей.

Почти 300 детей прибывают каждый день в ожидании пересечь границу и попасть в США. Некоторых отправляют обратно.

Напомним, органы опеки и попечительства штата Техас получили три жалобы, связанные с домогательством и пренебрежительным поведением в отношении детей-мигрантов, отделенных от родителей. Инциденты произошли в профильном центре в Сан-Антонио, где находятся более 1600 подростков, переправившихся через американо-мексиканскую границу.

Как сообщалоИА REGNUM, тысячи мигрантов прибыли на границу США и Мексики с тех пор, как Трамп покинул свой пост, что вынудило администрацию Байдена начать размещать детей, переехавших в США без сопровождения родителей, в центры для мигрантов. Байден, который подвергся критике со стороны республиканцев за отказ от ряда пограничных установлений Трампа, заявил в воскресенье, что планирует посетить южную границу «в какой-то момент».