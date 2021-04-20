Акушинский район, Дагестан, , 19:54 — REGNUM В Дагестане возник лесной пожар в Акушинском районе. Горит лес на площади до 500 кв. м, сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС. Поблизости от очага пожара расположен населенный пункт Усиша.

Из подробностей инцидента известно, что в лесном массиве горят кустарники и сухая трава. В тушении пожара принимают участие около 80 человек из числа местного населения и около 130 человек от спасательного ведомства и республиканской системы предупреждения ЧС.

По данным МЧС, угрозы населенному пункту нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в ряде российских регионов объявлен четвертый из пяти классов опасности возникновения природных пожаров. Так, высокая пожароопасность была отмечена на севере Дагестана.

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