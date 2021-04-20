Екатеринбург, , 20:03 — REGNUM В офисах компаний «УралДорТехнологии» и «Свердловскавтодор» прошли обыски. Об этом пишут СМИ.

Как передаёт портал «66.ру», сотрудники полиции и Росгвардии обыскали офис «УралДорТехнологий» на улице Антона Валека в Екатеринбурге, а также в квартире одного из топ-менеджеров компании.

Также издание сообщает об обысках в компании «Свердловскавтодор». В компании позже опровергли информацию об оперативных действиях, якобы проводимых правоохранительными органами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовые структуры обыскали офис адвокатской конторы «Магнат» в Екатеринбурге.

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