Екатеринбург, 20 апреля 2021, 20:03 — REGNUM В офисах компаний «УралДорТехнологии» и «Свердловскавтодор» прошли обыски. Об этом пишут СМИ.
Как передаёт портал «66.ру», сотрудники полиции и Росгвардии обыскали офис «УралДорТехнологий» на улице Антона Валека в Екатеринбурге, а также в квартире одного из топ-менеджеров компании.
Также издание сообщает об обысках в компании «Свердловскавтодор». В компании позже опровергли информацию об оперативных действиях, якобы проводимых правоохранительными органами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовые структуры обыскали офис адвокатской конторы «Магнат» в Екатеринбурге.
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