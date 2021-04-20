Астрахань, , 19:50 — REGNUM В Астрахани следователи проверяют информацию СМИ о нападении бездомных собак на девочку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

В местных СМИ и соцсетях обсуждают, что днём 19 апреля бродячие собаки напала на девочку возле школы № 29 в Трусовском районе. Отбиться от собак девочке помогли прохожие.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и по итогам проверки примут процессуальное решение. Ход проверки взял на контроль глава управления СК России по Астраханской области Ибрагим Могушков.

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