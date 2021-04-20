Миасс, Челябинская область, , 19:49 — REGNUM Частично разрушенный дом пер. Автомеханический, 5А города Миасса Челябинской области признан пригодным к эксплуатации. Об этом говорится в официальном сообщении мэрии.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям на основании заключения специализированной организации. В то же время предписано отключить в пострадавшей части здания инженерные системы, а также расселить две квартиры. Кроме того, доступ людей в аварийную часть здания ограничат, а частично разрушенную стену собираются восстановить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у дома произошло частичное обрушение стены. Здание было признано аварийным ещё в 2015 году.

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