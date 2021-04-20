Москва, , 19:48 — REGNUM Уровень безработицы в России в марте 2021 года составил 5,4% от экономически активного населения после 5,7% в феврале и 5,8% в январе. Такие данные приводятся в опубликованном 20 апреля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Согласно данным ведомства, в феврале 4,1 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда — то есть на момент исследования одновременно нуждались в работе, находились в её поисках и были готовы приступить к ней.

При этом, по предварительным данным Роструда, в органах службы занятости в качестве безработных в марте были зарегистрированы 1,7 миллиона человек, в том числе 0,9 миллиона человек получали пособия по безработице.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале, по оценке Росстата, составила 75 миллионов человек, или 51% от общей численности населения страны.

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