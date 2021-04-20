Мурманск, , 19:44 — REGNUM В Мурманской области коронавирус выявили у кошки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной ветеринарной лаборатории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

"В первом квартале 2021 года на коронавирусную инфекцию (инфекционный перитонит кошек и энтерит собак) поступило пять проб. Одна из них оказалась положительной», — сообщили в лаборатории.

Всего с начала года лаборатория провела более тысячи исследований на различные виды инфекций.

Напомним, согласно заявлениям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), коронавирус не передается от животного человеку.