Горловка, ДНР, , 19:43 — REGNUM Район посёлка шахты им. Гагарина на севере Горловки (ДНР) подвергся обстрелу украинских боевиков из тяжёлых миномётов вечером сегодня, 20 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

Уточняется, что обстрел начался в 17:40 мск со стороны посёлка Ленинское. По ДНР украинские боевики выпустили 16 мин калибра 120 мм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть обстрелов территории ДНР осуществили ВСУ за предыдущие сутки — 19 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ подвезли к границе с ДНР противотанковые ракеты