Тамбов, , 19:39 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин сегодня, 20 апреля, на заседании коллегии системы образования региона дал высокую оценку работе образовательной сферы по итогам 2020 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Расширенная коллегия в Тамбовской области Tambov.gov.ru

На расширенном заседании подведели годовые итоги развития системы образования и определены задачи на 2021 год. В работе коллегии принял участие глава администрации Тамбовской области, доктор экономических наук Александр Никитин. По его словам, к основным достижениям можно отнести седьмое место системы общего и дополнительного образования Тамбовской области в рейтинге Министерства просвещения России, девятое место — системы профессионального образования.

Кроме того, по итогам экспертной оценки аппарата федерального уполномоченного по правам ребёнка Тамбовская область вошла в число регионов-лидеров по уровню качества дошкольного образования, в топ-15 — в рейтинге АСИ по итогам всероссийского конкурса лучших управленческих практик в рамках «Десятилетия детства».

«Система образования региона успешно справилась со всеми вызовами 2020 года», — подчеркнул губернатор.

Глава региона поблагодарил всех представителей отрасли за отличную работу, отметив высочайший профессионализм специалистов управления образования и науки Тамбовской области, который они проявляют в разных направлениях работы. Он отметил, что по сравнению с 2015 годом расходы на систему образования в регионе выросли на 40%, а высокие показатели свидетельствует о верной стратегии развития.

По мнению начальника управления образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, за последние пять лет региональная система образования значительно изменилась — речь идёт, прежде всего, об инфраструктуре, содержании образования, отношении общества.

«Сегодня интересно работать и интересно учиться. Каждая муниципальная система образования приобрела свои, уникальные черты», — подчеркнула Татьяна Котельникова.

В 2021 году основные усилия отрасли будут направлены на реализацию национальных проектов «Образование», «Демография» и «Наука», повышение качества системы образования, подготовку высококлассных специалистов для экономики региона.