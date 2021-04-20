Ньон, Швейцария, , 19:39 — REGNUM Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) планирует увеличить бюджет Лиги Чемпионов до 7 миллиардов евро в год. Об этом 20 апреля сообщил RMC Sport. Текущий ежегодный бюджет еврокубка составляет 4,5 миллиарда евро в год. Также УЕФА планирует преобразовать формат проведения турнира и пригласить европейские команды, которые отказались от участия в Суперлиге. Среди самых именитых клубов, отказавшихся от участия в Суперлиге, присутствует мюнхенская «Бавария» и «Пари Сен-Жермен».

19 апреля двенадцать европейских клубов, среди которых полуфиналисты текущего розыгрыша Лиги Чемпионов «Челси», «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», объявили о создании европейской Суперлиги. УЕФА отрицательно отнеслась к подобной инициативе и намерена вводить санкции против клубов-участников.