Киев, , 20:29 — REGNUM Соединённые Штаты Америки выделили Украине $155 млн через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом 20 апреля сообщается на сайте посольства США на Украине.

Отмечается, что $34 млн должны пойти на поддержку роста украинской экономики и улучшение качества медицинских услуг. Ещё $14 млн вложат в программы по борьбе с коррупцией, а $44 млн — пойдут на «укрепление демократии». Помимо этого, $63 млн пойдут на борьбу с «российской агрессией», в том числе на снижение экономической зависимости Украины от РФ.

Напомним, власти Украины с 2014 года обвиняют Россию в некой «агрессии», отказываясь признать происходящее в Донбассе гражданской войной, вызванной госпереворотом в Киеве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый посол Украины в США Оксана Маркарова вылетела в Вашингтон.