Асбест, Свердловская область, , 19:41 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) ликвидировали пожар на открытой площадке по улице Заводской, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

Площадь пожара составила 700 кв.м. Горели автомобильные покрышки. Сообщение о пожаре поступило ещё в 13:57 (время местное), но потушить огонь удалось лишь к 18:10.

«Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, сильной задымленностью и безводностью района», уточнили в МЧС.

Сейчас спасатели проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. На месте — шесть единиц пожарной техники и 15 человек личного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, воду для тушения пожара везли от источника, находящегося в полутора километрах от места возгорания,

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