Астрахань, , 19:31 — REGNUM В Астрахани бывшего начальника городского управления по коммунальному хозяйству и благоустройству будут судить по обвинению в халатности при отлове и содержании бездомных собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2020 году местные жители неоднократно жаловались на скопления агрессивных бездомных собак. С апреля по декабрь 2020 года обвиняемый не организовал мероприятий по отлову и содержанию бездомных собак при наличии бюджетного финансирования. За это время было зарегистрировано 2036 случаев нападения бродячих собак на людей, в том числе пострадали 629 детей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Расследование завершено, дело передано в суд.