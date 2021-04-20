Архангельск, , 19:29 — REGNUM В Архангельской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 1088 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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Напомним, данные о смертности от COVID-19 в регионе ведомство сообщало в феврале 2021 года. Все это время, по словам главы ведомства Александра Герштанского, в минздраве шла проверка работы комиссии по разбору летальных исходов.

«На протяжении месяца, даже чуть больше, мы не озвучивали данные по итогам работы комиссии. Это было связано с проверочными мероприятиями. Проверка была направлена на совершенствование и оптимизацию работы комиссии», — заявил он.

По его словам, нарушений в работе комиссии не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным федерального оперштаба, наибольшее число летальных исходов в Архангельской области было зафиксировано 16 апреля, когда скончались 20 ковид-пациентов.