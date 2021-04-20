Челябинск, , 19:25 — REGNUM Находящиеся в Челябинской области студенты из-за рубежа могут получить возможность сделать прививку от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Глава области Алексей Текслер отмечает, что с 16 марта уже есть послабления для иностранных студентов. Они смогут приезжать на Южный Урал. В связи с этим глава региона поручил подчинённым проработать с Минздравом РФ вопрос о возможности вакцинации въезжающих из других стран студентов от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области, как и по всей России, идёт активная вакцинация от коронавируса.