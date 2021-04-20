Киев, , 19:22 — REGNUM Россия будет полностью готова к военной атаке на Украину через несколько недель, заявил на брифинге 20 апреля глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Новое обострение в Донбассе: начало конца Украины? — все новости»

Дипломат отметил, что на сегодняшний день в Киеве не знают наверняка, решит ли Москва начать «новую стадию агрессии».

«Наращивание российских военных сил на границах Украины сейчас… даже более мощное, чем в 2014 году. Это значит, что мы не можем исключать ни одного сценария. Более того, мы видим стратегические приготовления к этому (вторжению)… Но Украина и мир все еще могут принять меры, чтобы избежать худшего сценария», — подчеркнул представитель правительства.

Кулеба также перечислил эти меры: активная позиция международных партнеров Украины; позиция международного сообщества, которое возлагает ответственность исключительно на российскую сторону; ощутимые экономические санкции.

«Мы имеем достаточно свидетельств, что Россия прилагает все усилия, чтобы помешать нашему оборонному сотрудничеству с целым рядом стран или вообще остановить его. Им не нужен сильный противник, им нужно, чтобы мы были слабыми. Но я хочу заверить вас, что Украина будет готова защитить себя», — добавил также украинский дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия лишь предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей и перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению, поэтому это не должно никого беспокоить.

Сегодня, 20 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины проводит деструктивный курс на дестабилизацию положения в Донбассе, и одновременно с такими действиями Киева США и НАТО не прекращают провокаций в районе Чёрного моря.