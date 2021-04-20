Москва, , 19:21 — REGNUM Постоянное муссирование темы здоровья осуждённого Алексея Навального — это спекуляция «по методичке Сенцова/Савченко», сообщает 20 апреля Telegram-канал «Меркури».

Отмечается, что организм Навального «детально изучен», причём опубликованы соответствующие медицинские документы по итогам осмотров.

«Он просто шантажирует своим телом систему. Спекулирует своим здоровьем и действует по методичке Сенцова/Савченко», — говорится в сообщении.

Напомним, Надежда Савченко, находясь в СИЗО в России по обвинению в убийстве журналистов ВГТРК (приговорённая к длительному сроку, а затем помилованная президентом РФ), дважды объявляла «голодовку», одна из которых продолжалась почти три месяца.

Таким образом она привлекала внимание якобы к невниманию к её здоровью со стороны врачей. При этом Савченко постоянно делали анализы, судя по заявлениям о плохих показателях её крови. Кроме того, ей во время «голодовки» ставили поддерживающие капельницы.

Признанный российским судом террористом Олег Сенцов (впоследствии вернувшийся на Украину по обмену), отбывая наказание, объявил бессрочную голодовку. Если верить СМИ, головка длилась с мая по октябрь 2018 года. Он протестовал против «пыток».

Оба события сопровождались бурными информационными кампаниями.

Читайте ранее в этом сюжете: Врачи осматривали Навального 11 раз за два последних месяца