Пекин, , 19:11 — REGNUM Выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по укреплению сотрудничества между ООН и региональными и субрегиональными организациями, глава МИД КНР Ван И подчеркнул, что миротворческие операции всегда должны уважать суверенитет и территориальную целостность стран и следовать целям и принципам Устава ООН. Об этом 20 апреля сообщает Синьхуа, отмечая слова министра о недопустимости применения силы или таковой угрозы, увлечения геополитикой и блоковой политикой.

Руководитель китайской дипломатии также еще раз вернулся к теме защиты многосторонних подходов и недопустимости диктата и идеологической конфронтации. Ван И призвал усиливать превентивные меры, расширять способы восстановления мира, создавать условия для совместного развития. Он также сосредоточился на реализации основных положений Повестки дня в области развития до 2030 года.