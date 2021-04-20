Сараево, , 19:11 — REGNUM Среднемесячная выплачиваемая чистая зарплата в Боснии и Герцеговине в феврале 2021 года составила 961 конвертируемых марок — КМ (немногим более 490 евро) и номинально ниже на 2,7 процента по сравнению с декабрем 2020 года и выше на 2,2 процента по сравнению с февралем прошлого года.

Самая низкая средняя чистая зарплата в феврале приходилась на услуги по размещению, приготовлению и сервировке еды и составляла 581 КМ, в административных и вспомогательных услугах 658 КМ, в то время как средняя чистая зарплата в строительстве составила 668 КМ, сообщают СМИ Сараево.

В БиГ среднемесячная валовая заработная плата в феврале составила 1490 КМ, что номинально ниже на 2,4 процента по сравнению с декабрем прошлого года и выше на 2,6 процента по сравнению с февралем прошлого года.