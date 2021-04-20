Сан-Хосе, , 19:10 — REGNUM Высокую оценку достижениям Китая в преодолении последствий «коронавирусного» кризиса и восстановлении экономической активности дал экс-президент Коста-Рики Хосе Мариа Фигерес. Как сообщает 20 апреля Синьхуа, которому политик согласился дать эксклюзивное интервью на полях проходящего на Хайнане Боаоского азиатского форума, рост на 18,3% китайской экономики является уникальным результатом, вызывающим восхищение во всем мире и придающим позитивный импульс глобальному экономическому выздоровлению.

Отдельно Х. М. Фигерес высказался о важности инициативы «Пояса и пути», предоставляющей, по его словам, совершенно иные возможности для роста всем странам-участницам. Среди главных международных проблем, на решение которых она влияет, политик отметил мирное сосуществование, благосостояние граждан, вопросы климата. Он охаратеризовал китайско-коста-риканские отношения как обладающие высоким потенциалом.