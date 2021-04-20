Сантьяго, , 19:08 — REGNUM В Чили успешно завершены испытания китайской вакцины против коронавируса Sinovac Biotech, которые показали высокую эффективность препарата. Об этом 20 апреля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные, обнародованные в ходе пресс-конференции заместители главы МИД Чили Родриго Яньеса, который курирует вопросы международных экономических отношений.

Исследования показали, что вакцина на 67% эффективна при проведении профилактических мероприятий, на 85% работает на предотвращение госпитализации, а в случае, если все-таки произошла, на 89% спасает от вынужденного помещения больного в отделение интенсивной терапии. Учитывая приведенный факты, чилийский дипломат подчеркну, что его страна сделала правильный выбор, и для китайской вакцины в стране будут предусмотрены отдельные условия.