Москва, , 19:06 — REGNUM Дороги Москвы 20 апреля скованы пробками, заторы достигли максимального значения, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

По данным на 19:00, дорожная ситуация в столице оценивается в десять баллов, что является наивысшим показателем. На интерактивной карте красным цветом выделено большинство столичных дорог.

Ранее московские власти предупреждали о возможных заторах из-за непогоды — сильного дождя, порывистого ветра и ухудшения видимости. По прогнозу сервиса, дорожная ситуация заметно улучшится после 21:00.