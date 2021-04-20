Киев, , 19:05 — REGNUM На переговорах подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе сегодня, 20 апреля, удалось добиться существенного прорыва, сообщила сообщила пресс-служба украинской делегации.

В частности, стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима прекращения огня — уже пройдено первое чтение документа. В сообщении отдельно подчеркивается, что за основу был взят украинский проект дополнения.

«Стороны… прошли первое чтение в полном объеме. Дату следующей встречи, для второго чтения, определят представители ОБСЕ — не исключено, что такое заседание пройдет еще до конца этой недели», — говорится в заявлении.

В Киеве выражают надежду, что на следующее заседание контактной группы на уровне глав делегаций, намеченное на 28 апреля, документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня же глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если Россия возьмет на себя обязательство соблюдать перемирие, это будет одним из первых знаков деэскалации в Донбассе.