Хайнань, Китай, , 19:04 — REGNUM В Боао на острове Хайнань на юге Китая открылась юбилейная, 20-я ежегодная конференция Боаоского азиатского форума-2021, которая проходит под девизом «Мир в переменах: объединение усилий для укрепления глобального управления и развития сотрудничества в рамках «Пояса и пути». Об этом 20 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что в форуме участвуют более 2,6 тыс. представителей из 60-ти стран и регионов планеты.

На церемонии с программной речью в режиме видеоконференции выступил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, подробно рассказавший об основных направлениях внутренней и внешней политики КНР. Боаоский форум известен в АТР и в мире уникальным вкладом в преодоление противоречий в Азии и формированию у азиатских стран единых подходов к решению региональных и мировых проблем.