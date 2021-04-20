20 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление депутата Рады Евгения Шевченко о том, что треть жителей Украины желали бы видеть своим президентом Александра Лукашенко.

Оксана Переможенко, , 19:51 — REGNUM Треть населения Украины желает видеть Александра Лукашенко своим президентом и тяготеют к Белоруссии. Об этом 20 апреля в Минске заявил депутат украинского парламента от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко.

Поле Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Данную новость в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте» обсудили читатели издания «Шарий.net». Среди комментаторов были те, кого возмутила публикация данной новости. Другие задавали вопрос, почему лишь треть жителей страны так считает? Кто-то выразил предположение, что оставшиеся две трети жителей страны желают видеть своим президентом российского лидера.

«Это неправда! Не треть, а минимум половина», — поправил Oleg Andreevich.

«Коммуниста? Вот тебе и декоммунизация», — пишет Анатолий Ш.

«Забирайте, белорусы приплатят», — добавил Евгений С.

«В этой недостране уже не знают, за что хвататься и куда бежать… [Обманули] с кавой (с кофе — О. П.)», — отметил Роберт К.

«Это мечта слабаков о «сильной руке», что и неудивительно при таком-то хаосе в стране. Хорошо, что еще не Аркадака Туркменбаши», — пишет Slava A.

«Зеля (Зеленский — О. П.) пусть будет президентом Западной Украины, там ему самое место», — описал Кирилл Д. роль Зеленского в том случае, если президентом Украины был бы Лукашенко.

«А эта треть украинцев была в Беларуси?» — поинтересовался Сергей О.

Встреча Александра Лукашенко с Евгением Шевченко. 20 апреля 2021 года President.gov.by

Далее между Сергеем О. и Суреном Ш. завязалась небольшая дискуссия.

«Эта треть была на Украине. Именно поэтому и хотят, как в Белоруссии», — ответил Сергею О. Сурен Ш.

«С учетом того, что Беларусь должна РФ около 8 миллиардов, то белорусское «экономическое чудо» — это не способность Батьки хорошо руководить, а способность хорошо занимать», — ответил в свою очередь Сурену Ш. Сергей О.

«С учётом того, что Украина должна 125 миллиардов, то Лукашенко ещё очень неплохо справляется», — не замедлил с ответом Сергею О. Сурен Ш.

«Так и Беларусь по населению всего 9 миллионов… кстати, минимальная зарплата в Р. Б. меньше на $20, чем на Украине», — ответил Сурену Ш. Сергей О.

«Именно поэтому миллионы украинцев батрачат на плантациях Европы и России?» — задал вопрос Сергею О. Сурен Ш.

«Так белорусы приехали в дружескую Россию… где к ним как к равным относятся… а украинцев на правах рабов поляки держат… разницу улавливаешь?» — задал напоследок еще один вопрос своему оппоненту Сурен Ш.

«А две трети [хотят видеть президентом Украины] Путина», — добавил Сергей Ж.

Евгений Шевченко President.gov.by

«Входите в состав Белоруссии, и нет проблем. Одно время я ездил по делам в Чернигов, еще до майданного переворота. И часто слышал такие размышления: «Вот если бы Батька нас к себе забрал.» Далее долгий и глубокий вздох. Думаю, с тех пор этот вздох еще более долгий и глубокий», — написал Анатолий Т.

«А че, у нас только треть адекватных? Или остальные Путина бы хотели президентом?» — спросила Анна П.

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Напомним, сегодня, 20 апреля, депутат Рады из фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.