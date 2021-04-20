Москва, 20 апреля 2021, 18:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил вице-мэра Москвы Анастасия Ракову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ракова удостоена награды за вклад в организацию работы по оказанию медпомощи, предупреждению и предотвращению распространения коронавируса. Вице-мэр курирует в мэрии Москвы социальный блок.
Также орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награждён президент РУДН Владимир Филиппов, а орденом Дружбы — директор федерального казенного учреждения «Российский государственный военный архив» Владимир Тарасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом в Москве последние две-три недели начала ухудшаться, поэтому предложения бизнеса заслуживают внимания, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
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