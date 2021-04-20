Липецк, , 18:57 — REGNUM Прокурор потребовал приговорить бывшего директора фонда капремонта Липецкой области Александра Козина к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере, сообщил портал Gorod48.

Дело рассматривается в марта 2020 года. Козина обвиняют в том, что в 2013 и 2014 годах он в качестве учредителя завода «Оконные системы» взял в банке два кредита на общую сумму 35 рублей, которые не собирался погашать, и причинил банку ущерб в размере более 30 млн рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что у Козина изначально был преступный умысел, а 4,5 млн рублей он выплатил по кредитным обязательствам, чтобы создать видимость того, что собирается погашать займы. Сам обвиняемый с этим не согласен и вину не признал. Он заявил, что лично деньги не получал, а оформлял кредиты для своей фирмы, и что финансовые документы следствие проигнорировало.

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