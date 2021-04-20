20 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

«Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе». Понимаю, что цитировать экс-президента Трампа в нынешних условиях – это дурной тон, а может быть, и преступление в глазах планетарного истеблишмента, но ведь, как говорят у нас на Украине, «ніде правди діти».

Андрей Ганжа, , 20:16 — REGNUM Китай не Россия, и ему глубоко плевать, что в США его считают «новой осью зла» наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей. Пекинские коммунисты безмятежно «испытывают администрацию Байдена», удивляя мир исполнением традиционных «американских арий» о расовых проблемах и недостатках демократии… Но уже в Соединенных Штатах. В Китае уверены, что «Восток поднимается, а Запад идет на спад», и провозглашенные победы над бедностью и коронавирусом дают некоторое основание для такой уверенности.

Угроза Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На проходящем в эти дни Боаоском азиатском форуме (4 дня, 60 заседаний, 4000 участников — и никакого онлайна, только лицом к лицу) заявлено, что темпы экономического роста в Азии в 2021 году превысят 6,5%. В то время как темпы достижения глобальных «17 Целей ООН в области устойчивого развития» неудовлетворительны. Причиной этого авторы доклада называют слабую координацию действий между странами, особенно в здравоохранении, зеленом строительстве и цифровой экономике.

Отсюда естественный вывод: будущее за Азией и «Послание Китая Америке: мы теперь равны». Но китайской школе внешней политики тысячи лет, и там прекрасно понимают, что кроме деклараций нужны конкретные шаги. В первую очередь — система союзов. Они и делают их, формируя не только глобальный «Новый Шелковый путь», но и региональные союзы: в Тихом океане (Региональное всеобъемлющее экономическое партнерство), в Индийском океане (Сингапур, Иран, Пакистан) и даже в Европе. Не говоря уже о России, которая волей обстоятельств вынуждена дрейфовать навстречу насмешливо прищурившемуся Пекину.

Нарастание противостояния между признанным центром планетарной силы и амбициями Пекина неизбежно, и, как демонстрируют результаты последних переговоров, «любой, кто надеялся на значительную деэскалацию — в основном представители бизнес-сообщества, — может видеть, что это невозможно, по крайней мере в ближайшем будущем» (сказала Эллисон Шерлок, аналитик по Китаю консалтинговой компании Eurasia Group, после китайско-американской встречи в Анкоридже).

Переговоры США и Китая в Анкоридже (штат Аляска). 18 марта 2021 года U.S. Department of State

Вот так и формируется то самое «нельзя придумать хуже», что так тревожит американского экс-президента. Причем формируется сценариями, которые не то что не имеют ничего общего с еще недавно общепринятыми бизнес-правилами, но уже и вызывают откровенную насмешку.

Пример — европейская Чехия. В период с 1985 по 1987 год в Чехии, в районе Дукованы были введены в эксплуатацию четыре энергоблока Дукованской атомной электростанции, ныне покрывающей 20% чешского электропотребления. Сами «Дукованы» — это совместный плод СССР и ЧССР, но кто сейчас об этом вспомнит?

Ключевым вопросом дальнейшего развития АЭС Дукованы является строительство пятого энергоблока АЭС. Он должен заменить старые реакторы, срок эксплуатации которых приближается к концу, и угольные электростанции, которые должны быть остановлены для достижения климатических целей ЕС. Стоимость проекта оценивается в 7 миллиардов долларов, и заинтересованность в строительстве выразили пять отраслевых лидеров: China General Nuclear (Китай), EDF (Франция), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея), Росатом (Россия) и Westinghouse (США).

АЭС Дукованы Cez.cz

Но летом 2020 года в Праге появился в то время госсекретарь США Майк Помпео и объявил, что «мы обсудили важность выбора правильного партнера для строительства нового энергоблока на АЭС «Дукованы». Сотрудничество с компаниями из России и Китая фактически подрывает национальный суверенитет Чехии». И гарантировал, что если Москва и Пекин будут пытаться надавить на Прагу, то чехи могут надеяться на помощь Вашингтона.

Ну кто же может устоять против такого джентльмена? Прага и не устояла… После встречи 27 января 2021 года правительства Чехии и лидеров оппозиционных политических партий министр промышленности и торговли Карел Гавличек заявил, что, «по общему мнению, китайские компании не должны участвовать в тендере на строительство нового ядерного блока на АЭС Дукованы». И привел еще одну мотивацию «отказа Китаю»: службы безопасности стран — членов ЕС и НАТО рекомендовали исключить как Россию, так и Китай по соображениям национальной безопасности.

Россию в тендерном списке оставили, но ненадолго. 17 апреля Ян Гамачек, совмещающий посты и. о. министра иностранных дел и главы МВД Чехии, отказался от запланированного визита в Россию, а еще через несколько часов прозвучало заявление Гамачека и премьера Андрея Бабиша о высылке 18 российских дипломатов, идентифицированных как сотрудники ГРУ и СВР. Причина — взрыв на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице в октябре 2014 года. Исполнители идентифицированы как становящиеся уже героями анекдотов Александр Петров и Руслан Бошаров.

Меньше всего сейчас стоит обращать внимание на личности, на Солсбери, на Врбетице и даже на фамилию, под которой «Петров» хулиганил в Чехии в 2014 году: «молдаванин Николай Попа», и это, по-моему, троллинг).

Ян Гамачек EU2016 SK

Стоит сразу перейти к результатам: власти Чехии на фоне скандала исключили Россию из числа участников тендера на строительство нового энергоблока на «Дукованах». Вечером в понедельник, 19 апреля, кабинет министров в Праге решил, что российские компании не будут участвовать в проверке безопасности, которая предшествует сделке, заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

Решение Чехии вызвало полное понимание «геополитического Запада». Что неудивительно на фоне того нарастающего противостояния войск России и НАТО в Черноморско/Центрально-Европейском регионе, происходящего в связи с украинским вопросом. Хотя сама картинка старших офицеров ГРУ Мишкина и Чепиги (они же Петров и Боширов, они же Попа и Тобаров), втихаря сующих взрывчатку на складе в чешской деревне, вызывает скептическую ухмылку. Но ведь результат-то налицо: проект строительства нового энергоблока (а значит и контроля над самой АЭС) в центральноевропейской стране передается либо Корее, либо Франции, либо США. Китаю и России остается только утереть слезы и еще раз убедиться, что они «видит себя во все более враждебной глобальной среде». И никакие рыночные правила в их отношении в западной модели мира не работают.

Но это означает неизбежное дальнейшее политическое движение Москвы и Пекина навстречу друг другу. Чего так разумно опасается не только экс-президент США, но и очень многие трезвомыслящие политики в мире.

Российско-американское противостояние в Европе — это, конечно, «большая политика». Но в этом спектакле, судя по всему, есть место и откровенному бизнес-компоненту. Обидно только, что даже в этом акте моей Украине досталась роль не участника или даже причины спектакля. А всего лишь не более чем повода…