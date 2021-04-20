Москва, 20 апреля 2021, 18:56 — REGNUM Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает 20 апреля пресс-служба Минобороны РФ.
Полет продолжался около восьми часов, стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями Су-35С Воздушно-космических сил и Су-27 морской авиации Военно-морского флота.
Российские военные отмечают, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями Eurofighter Typhoon ВВС Германии, F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии.
Подчеркивается, что весь полет выполнялся в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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