Москва, , 18:55 — REGNUM Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») ожидает от послания президента РФ Федеральному собранию возврата индексации пенсий работающим пенсионерам, передает корреспондент ИА REGNUM 20 апреля.

«Мы уверены, что так или иначе эта позиция найдет отражение в выступлении главы государства, и Владимир Путин озвучит то решение, которого ждут миллионы граждан РФ», — сказал Шеин.

Он напомнил, что в октябре 2020 года, встречаясь с президентом лидер партии Сергей Миронов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства дал поручение правительству РФ разработать пакет предложений по возврату индексаций работающим пенсионерам.

С посланием Федеральному собранию глава государства выступит 21 апреля.

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