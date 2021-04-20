Женева, Швейцария, , 18:55 — REGNUM В мире за последние сутки выявлено 656 406 новых случаев заражения коронавирусом, общее числ выявленных инфицированных достигло 141 754 944 человек. Такие данные приводит 20 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 10 503 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 025 835.

Напомним, накануне в ВОЗ сообщили, что за минувшую неделю в мире было выявлено 5 228 318 носителей коронавирусной инфекции, что стало максимальным показателем за весь период с начала пандемии. Рост заболеваемости COVID-19 в мире наблюдается уже восьмую неделю подряд.