Берлин, , 18:53 — REGNUM 20 апреля в Кельне на стадионе «Рейн Энерги» в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги 2020/21 встретятся «Кельн» и «Ред Булл Лейпциг». Главным арбитром матча назначен Франк Вилленборг.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг» идет на второй позиции в турнирной таблице с 61 очком. «Кельн», набрав 23 очка, занимает предпоследнюю строчку.

За последние 10 матчей в рамках Бундеслиги «Кельн» одержал лишь одну победу над менхенгладбахской «Боруссией» в рамках 20-го тура. Счет последних десяти встреч — 9:21.

Стартовые составы команд:

«Кельн»: Хорн, Чихос, Эхизибуэ, Хорн, Борнау, Хектор, Реджбецай, Дрекслер, Скири, Вольф, Дуда.

Скамейка запасных: Шмиц, Каттербах, Кайнц, Мейер, Цилер, Озкан, Деннис, Мере, Арокодаре.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Адамс, Мукиэле, Хальштеньберг, Хайдара, Кампль, Нкунку, Форсберг, Серлот.

Скамейка запасных: Анхелиньо, Конате, Хи Чхан, Орбан, Ольмо, Мартинес, Хенрихс, Клюйверт, Самарджич.

Игра будет транслироваться на канале «МАТЧ! Футбол 3».