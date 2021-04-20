Москва, , 18:51 — REGNUM Врачи осматривали Алексея Навального 11 раз за два последних месяца, сообщает политолог Сергей Карнаухов в своём Telegram-канале.

По словам Карнаухова, в этих осмотрах было задействовано девять специалистов.

Карнаухов «Но важно совсем другое. Только три из них были «тюремные». Остальные шесть — это как раз те самые приглашённые, которых требуют провокаторы».

Политолог отметил, что сторонники Навального всё равно недовольны, поскольку «нужен не осмотр Навального, а скандал», нужен «международный повод».

Никита Белых болен сахарным диабетом, у него большие проблемы с межпозвоночными грыжами, но вы хоть раз слышали, чтобы Навальный просил о помощи Никите? А вы считаете, что рядом с Навальным сейчас отбывают наказание Гераклы, у которых исполинское здоровье? Но Навальному плевать на них на всех, Навальный — это, похоже, даже не человек, это просто проект, в рамках которого идёт атака на Россию». Карнаухов «При этом сам Навальный ведёт себя как обычный подлец. Его другболен сахарным диабетом, у него большие проблемы с межпозвоночными грыжами, но вы хоть раз слышали, чтобы Навальный просил о помощи Никите? А вы считаете, что рядом с Навальным сейчас отбывают наказание Гераклы, у которых исполинское здоровье? Но Навальному плевать на них на всех, Навальный — это, похоже, даже не человек, это просто проект, в рамках которого идёт атака на Россию».

Он добавил, что если и дальше потакать этой скандальной фигуре, то «ПАСЕ потребует допустить к нему массажиста и девушек», ведь нельзя «допустить целлюлит и «застой» у лидера оппозиции».

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