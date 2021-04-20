Москва, 20 апреля 2021, 18:51 — REGNUM Врачи осматривали Алексея Навального 11 раз за два последних месяца, сообщает политолог Сергей Карнаухов в своём Telegram-канале.
По словам Карнаухова, в этих осмотрах было задействовано девять специалистов.
Политолог отметил, что сторонники Навального всё равно недовольны, поскольку «нужен не осмотр Навального, а скандал», нужен «международный повод».
Он добавил, что если и дальше потакать этой скандальной фигуре, то «ПАСЕ потребует допустить к нему массажиста и девушек», ведь нельзя «допустить целлюлит и «застой» у лидера оппозиции».
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