Лондон, , 18:50 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2524 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё 33 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 20 апреля правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, за весь период с начала эпидемии в стране выявлено уже 4 393 307 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 127 307 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее британские власти сообщали о 2963 новых случая заболевания и четырёх умерших пациентах с COVID-19 за сутки.

Сообщалось также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 10%, а количество умерших от COVID-19 — на 26,9% по сравнению с предыдущей неделей.