Купертино, США, , 18:55 — REGNUM Традиционная весенняя презентация новых продуктов американской компании Apple состоится сегодня, 20 апреля, в 20:00 по московскому времени. Информация об этом появилась на сайте производителя.

Ожидается, что в ходе мероприятия будут представлены обновленные модели iPad Pro, новый Apple Pencil, а также «умные» GPS-трекеры AirTag, которые ожидались еще в 2020 году.

Среди других ожидаемых пользователями новинок компании — наушники AirPods третьего поколения и новая телевизионная приставка Apple TV.