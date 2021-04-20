Лондон, , 18:46 — REGNUM Союз Европейских Футбольных Ассоциаций (УЕФА) не собирается в текущем сезоне дисквалифицировать участников Суперлиги из нынешнего розыгрыша еврокубков. Об этом сообщил телеканал ESPN. Среди полуфиналистов Лиги Чемпионов есть три клуба, причастных к созданию Суперлиги («Челси», «Манчестер Сити» и «Реал»).

Ранее сообщалось, что в УЕФА намеревались немедленно дисквалифицировать из еврокубков все клубы, причастные к созданию европейской Суперлиги.

19 апреля двенадцать топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Среди этих клубов шесть выступают в Английской Премьер-лиге, три — в Серии А и три — в испанской Примере.

27 апреля мадридский «Реал» в рамках первого матча полуфинала Лиги Чемпионов примет лондонский «Челси». 28 апреля «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Манчестер Сити».