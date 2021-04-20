Подгорица, , 18:44 — REGNUM Все ограничительные меры для посещения Черногории в летнем сезоне 2021 года, включая тестирование ПЦР, будут отменены для туристов из России, Белоруссии, Украины и Северной Македонии, сообщил министр финансов и социальной защиты населения Черногории Милойко Спаич.

Он написал об этом в своем аккаунте в Твиттере, примечательно, что на русском языке.

«Черногория остается вашим надежным и безопасным направлением и в этом году! Приветствуем всех желающих посетить Черногорию!», — добавил министр тоже по-русски.