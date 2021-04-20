Москва, , 18:43 — REGNUM Снег, ливни с грозами и порывистый ветер ожидаются в ближайшие сутки в ряде областей Центрального федерального округа. Об этом сообщили 20 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС России.

В частности, по данным ведомства, в периодс 18:00 20 апреля до 18:00 21 апреля в Воронежской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град и порывы ветра до 15−20 метров в секунду. В Липецкой области в течение суток прогнозируются сильные дожди и ветер до 18 метров в секунду, в Тамбовской области — ветер до 23 метров в секунду.

Ухудшение погодных условий ожидается также в Белгородской, Тверской, Ивановской областях.