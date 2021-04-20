Техас, , 18:56 — REGNUM Американский бизнесмен Илон Маск попытался снять ответственность со своей компании за ДТП и заявил, что электромобиль Tesla, разбившийся 19 апреля, не был управляем автопилотом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что два человека погибли в штате Техас из-за того, что электромобиль Tesla, который, как это предполагалось по предварительной информации, двигался в режиме автопилота, врезался в дерево. После происшествия акции компании резко упали, причинив Маску убытки на более чем $5 млрд.

Позже бизнесмен рассказал, что владельцы не приобрели функцию полного автономного вождения для своей модели Tesla Model 5 S. После данной информации акции Tesla частично отыграли свое падение.

Остается загадкой, как машина набрала такую скорость, если у нее не было автопилота и никто не находился в кресле водителя.