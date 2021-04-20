Москва, , 18:48 — REGNUM Школьные учебники в России составлены таким образом, что снижают качество образования. Об этом 20 апреля заявил депутат Государственной думы РФ Олег Смолин (КПРФ) на круглом столе комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Одна из причин (снижения качества образования — прим. ИА REGNUM) — переусложненное содержание», — сказал парламентарий.

По его мнению, учебники написаны скорее не для школьников, а для студентов, причем специализированных факультетов.

«Откройте учебник седьмого класса и прочитайте там определение причастного и деепричастного оборотов. Я воспроизвести его по памяти не могу. Зачем мучить детей? Хотя для грамотности достаточно понимать, на какие вопросы отвечают причастия и деепричастия», — подчеркнул Смолин.