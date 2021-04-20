Минск, , 18:38 — REGNUM Несмотря на применяемые Евросоюзом к Белоруссии санкции, за первые два месяца 2021 года поставки белорусских нефтепродуктов в ЕС выросли в шесть раз. В целом по итогам января-февраля экспорт белорусских нефтепродуктов составил 1,68 млн т — в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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«Резкий рост экспорта объясняется его минимальными объемами в первом квартале 2020 года из-за отсутствия регулярных поставок российской нефти на белорусские НПЗ», — поясняет агентство «Интерфакс-Запад», комментируя данные Национального статистического комитета Белоруссии.

При росте объёмов в стоимостном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов за два первых месяца 2021 года вырос на 74,5% и составил $648,7 млн. Пи этом средняя цена экспорта была снижена на 23,4% к аналогичному прошлогоднему периоду и составила $386,9 за тонну.

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Основными покупателями белорусских нефтепродуктов выступили ЕС — этим странам было поставлено 940,2 тыс т (рост в 5,9 раза) на $331,9 млн (рост в 5,6 раза), Украина закупила 546,5 тыс т (+ 65%) на $248 млн (+ 24,3%). Британские компании сократили импорт до 138,7 тыс т (— 48,6%) и купили белорусских нефтепродуктов на $39,8 млн (— 59,4%).

«В то же время экспорт белорусских нефтепродуктов в Россию в январе-феврале вырос в 6,2 раза — до 27,4 тыс. тонн на $15,4 млн (рост в 3,6 раза)», — отмечает издание.

Рост экспорта обеспечен снижением цены поставок. Так, средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов для Украины составила $453,8 за тонну (на 24,7% меньше), для ЕС — $353,1 (— 6,1%), для Британии — $286,9 (— 33,9%), для Нидерландов — $335,5 (— 4,8%), для России — $561 (— 41,5%).

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