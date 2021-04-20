Подгорица, , 18:34 — REGNUM 42 000 доз вакцин, финансируемых Европейским союзом, прибудут в Черногорию с мая по конец августа, сообщила в Twitter президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Европейская комиссия и Австрия объявили 20 апреля о заключении соглашения о поставках вакцины для Западных Балкан. Европейская комиссия финансирует поставку 651 тысячи доз вакцин BioNTech / Pfizer, которые будут распространяться при поддержке Австрии.

Первая поставка всем партнерам в регионе ожидается в мае, а доставка регулярных траншей продлится до августа.