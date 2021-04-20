Манчестер, Великобритания, , 18:32 — REGNUM Акции футбольных клубов «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» выросли на 18% и 11% соответственно после объявления клубов о присоединении к Суперлиге. Об этом 19 апреля сообщил London Evening Standart.

Вместе с «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» в создании Суперлиги участвовали «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», Атлетико», «Милан» и «Интер». Ночью 19 апреля эти 12 клубов объявили о создании европейской Суперлиги.

УЕФА выступили против создания Суперлиги и намерены вводить санкции против команд-основателей. Сторону УЕФА также заняли «Бавария», вице-президент Бундеслиги Кристиан Зайферт и Российский Футбольный Союз (РФС).

Ранее сообщалось, что клубы-основатели Суперлиги могут быть исключены из еврокубков, организованных УЕФА.