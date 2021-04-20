Москва, , 18:42 — REGNUM Образовательные программы современных российских школ сильно отличаются от тех, что были в период СССР. Об этом 20 апреля сообщил депутат Государственной думы РФ Олег Смолин (КПРФ) на круглом столе комитета Госдумы по образованию и науке, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я сравнил учебные планы СССР и современные. По математике, физике, химии, биологии сокращение количества часов от 15% до полутора раз», — сказал парламентарий.

Аналогичные сокращения он заметил и в отношении русского языка и географии. При этом более чем в два раза увеличились часы обучения по иностранным языкам. Также существенно прибавилось время занятий по обществознанию.

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