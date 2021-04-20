Липецк, , 18:26 — REGNUM В Липецке проводится доследственная проверка по факту смерти 68-летнего мужчины, выпавшего из окна больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

По данным следствия, 68-летний житель Задонского района был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 с воспалением легких. Утром 19 апреля он выпал из окна седьмого этажа и от полученных травм скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили родственников потерпевшего. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.